Nicht für den Profit planen

Dem Gesundheitsplatz Davos ging es in den Jahren 2004/05 ans Lebendige. Eine um die andere Klinik wurde geschlossen, etwa 300 Mitarbeitende standen auf der Strasse. Vom einst blühenden Kurtourismus blieb nach diesem Kahlschlag nicht mehr viel übrig, die Rede vom «kranken Zauberberg» machte die Runde. Die kommunale Politik ist auch heute noch mit den Folgen des Kliniksterbens beschäftigt. So steht das in der Landschaft, was man vermeiden wollte; Klinik-Brachen. An bester Lage erbaut, sind diese riesigen Gebäude seit Jahren ungenutzt.