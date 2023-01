Optimismus für Handel und Gewerbe im Unterengadin

Am traditionellen Neujahrsapéro des Handels- und Gewerbevereins Unterengadin in Scuol wagt der Präsident jeweils eine Prognose für das bevorstehende Jahr. Auch Richard à Porta richtete in seiner diesjährigen Rede den Blick nach vorne. Zwar erwähnte er die geopolitischen Herausforderungen wie den Ukraine-Krieg und die Strommangellage, dennoch meinte er: «Es sieht für das Unterengadin gar nicht mal so schlecht aus.» Im Baugewerbe sei die Auftragslage sogar sehr gut. «Die Auftragsbücher sind schon recht gut gefüllt, und laufend kommen Projekte hinzu», sagte er.