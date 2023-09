Auch auf Alp da Schnaus soll Sonnenenergie geerntet werden

Er sehe im Projekt «eine einmalige Chance, langfristige Erträge für die Gemeindekasse zu generieren und zur nachhaltigen Stromsicherheit der Schweiz beizutragen», wird Marcus Beer, Gemeindepräsident von Ilanz/Glion, in der Mitteilung zitiert. Das Stimmvolk der Gemeinde wird voraussichtlich am 26. November über das Vorhaben befinden können. Bei einem positiven Ergebnis will Axpo anschliessend die Projektplanung «finalisieren» und im Frühling 2025 mit dem Bau der «Ovra solara Camplauns» beginnen. Mit einer Teilinbetriebnahme wäre Ende 2025 zu rechnen.