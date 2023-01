Ab Februar gelten in den Glarner Restaurants und Beizen neue Regeln

Ab Februar dürfen Kinder unter zwölf Jahren auch ohne Begleitung in ein Restaurant gehen. Ausserdem dürfen 14-Jährige auch nach 22 Uhr ohne Begleitung in einer Gaststätte bleiben. Diese Lockerungen des Jugendschutzes sind Teil des neuen Gastgewerbegesetzes, das am 1. Februar in Kraft tritt.