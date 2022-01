Neues Datum für WEF-Jahrestreffen steht fest

Am heutigen Freitag wäre in Davos das Jahrestreffen des World Economic Forum (WEF) zu Ende gegangen. Im vergangenen Dezember hatte die WEF-Organisation jedoch bekannt gegeben, dass der Anlass wegen der anhaltenden Unsicherheit bezüglich des Omikron-Ausbruchs verschoben wird und die Durchführung für den Frühsommer geplant ist.

Nun soll das WEF 2022 vom 22. bis 26. Mai in Davos durchgeführt werden. Das gab die WEF-Organisation am Freitag in einer Mitteilung bekannt. Beim Jahrestreffen werde unter anderem thematisiert, wie sich die Welt von der Coronapandemie erholen könne und die Bekämpfung des Klimawandels.

«Nach all den virtuellen Treffen, die in den letzten zwei Jahren stattfanden, kommen Führungskräfte aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft endlich wieder persönlich zusammen», wird WEF-Gründer Klaus Schwab zitiert. Das WEF werde sich weiterhin eng mit der Schweizer Regierung über die Coronasituation austauschen. Das Treffen finde statt, solange alle notwendigen Bedingungen erfüllt seien, um die Gesundheit und Sicherheit der Teilnehmenden und der Gastgemeinde Davos zu gewährleisten. (béz/so)