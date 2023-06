Erstmals mehr als 10'000 Grenzgänger in Graubünden

Mehr Gäste bedingten auch mehr Personal in Hotellerie und Gastronomie. Dieses zusätzliche Personal sei in Italien gefunden worden. Mit ausschlaggebend sei neben der Nähe auch das wirtschaftliche Gefälle zwischen der Schweiz und Italien. Zusätzlich habe der vergleichsweise milde Winter dafür gesorgt, dass in der Baubranche mehr los gewesen sei, wodurch mehr Baufachkräfte aus Italien nach Graubünden gependelt seien. (dje)