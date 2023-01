Neuer «Pfuus» mit Bitterkick nach erstem bitteren Ende

Am gleichen Tag schickte der Bundesrat die Gastronomie mit dem verordneten Lockdown in einen rund zweimonatigen Dornröschenschlaf. Gute acht Monate dauerte es, um «Pfooze, the Original Swiss Ayurveda Drink» zu entwickeln, wie das alkoholfreie Getränk ursprünglich hiess. Zu haben war es als eine Art Shot in den fünf Varianten Luft, Feuer, Wasser, Raum und Erde in Ein-Deziliter-Flaschen. «Die Drinks unterstützen das Immunsystem, stärken die Konstitution und bringen den notwendigen Pfooze, um wieder aufzustehen, weiterzumachen, weiter zu träumen, weiter zu kommen», hiess es damals. Sie gelangten im April 2021 in den Handel – und floppten.