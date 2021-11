Neuer Anlauf für die «Khuga»

Eigentlich hätte die erste Gewerbeschau der Bündner Kantonshauptstadt vergangenen Oktober Premiere gefeiert. Doch aufgrund steigender Covid-19-Fallzahlen und den damit verbundenen Massnahmen wurde die Messe auf kommenden Frühling verschoben. Nun hat der Gewerbeverein Chur, welcher die Ausstellung organisiert, seinen Mitgliedern das definitive Datum mitgeteilt: Er lädt Schaulustige vom 31. März bis am 3. April in die Stadthalle an die Khurer Gewerbeausstellung, kurz Khuga, ein.