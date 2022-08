Neue Stromquelle für die Quellen

Die Feldschlösschen Getränke AG baut Fotovoltaikanlagen an ihren verschiedenen Standorten kontinuierlich aus. Bereits heute gibt es sechs Anlagen, drei in Rheinfelden, je eine in Satigny, Givisiez und neu nun in Rhäzüns. Wie es heisst, sind weitere geplant. Insgesamt erzeugen die Anlagen rund 3,3 Millionen Kilowatt Strom pro Jahr, was dem Verbrauch von 740 Schweizer Haushalten entspricht.