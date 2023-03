Thurgauer Firma will im Bündner Rheintal saubere Batterien bauen

Wigoltingen mit seinen rund 2500 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt ziemlich im Zentrum des Kantons Thurgau. Knapp 800 Arbeitsplätze gibt es in der Gemeinde. Fast hätte sich diese Zahl verdoppeln können – das Start-up Swiss Clean Battery AG plante den Bau einer Grossfabrik vor Ort. Seit dieser Woche ist aber klar: Die Fabrik soll nicht im Thurgau, sondern in Graubünden gebaut werden. Roland Jung, CEO und Partner der Swiss Clean Battery AG, bestätigte am Freitag auf Anfrage Medienberichte, wonach das Unternehmen im Industriepark Vial in Domat/Ems bauen will.