Graubünden Ferien setzt stärker auf Nachhaltigkeit

Bei Letzterem, der Nachhaltigkeitsstabsstelle, hat Graubünden Ferien nun Nägel mit Köpfen gemacht. Wie aus einer GRF-Medienmitteilung vom Mittwoch hervorgeht, wird Tourismusexpertin Martina Hollenstein Stadler neue und erste Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Graubünden Ferien. Ihre Hauptaufgabe wird darin bestehen, den Bündner Tourismus nachhaltiger zu gestalten. Die 35-Jährige hatte im vergangenen August nach fünf Jahren im Amt ihren Posten als Direktorin der Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair AG abgegeben. Bereits in dieser Funktion habe Hollenstein Stadler die Nachhaltigkeitsbestrebungen im Bündner Tourismus stark mitgetragen, heisst es in der Mitteilung. So war die Ferienregion Engadin Scuol Zernez und Val Müstair beispielsweise im August als erste Destination in der Schweiz mit dem Nachhaltigkeitslabel TourCert ausgezeichnet worden.