Das Center Fontauna in Disentis wird mit Solarstrom versorgt

Im Mai 2022 wurde mit dem Umbau am Center Fontauna in Disentis gestartet, im kommenden Jahr werden die Arbeiten abgeschlossen. Bereits fertig ist gemäss einer Mitteilung des Bündner Energieunternehmens Repower die integrierte Solaranlage. Diese wurde auf den Dächern der Tennis- und Turnhalle sowie an den nach Süden ausgerichteten Fassaden der Tennis- und Kletterhalle integriert. Die Gesamtfläche der Anlage beträgt rund 3300 Quadratmeter.