Nach Abgang: Chur Tourismus findet mit Fabian Maasch neuen Chef

Gemäss Mitteilung hat Maasch seit Sommer 2023 unter Renya Heinrich auch als stellvertretender Geschäftsleiter gewirkt und sich so in verschiedene Arbeitsbereiche eingearbeitet. Der Vorstand von Chur Tourismus zeigt sich zuversichtlich, dass «Maasch mit seiner fachlichen Kompetenz und seiner Motivation die strategische Neuausrichtung massgeblich vorantreiben wird». Co-Präsidentin Sandra Adank wird in der Mitteilung mit den Worten zitiert: «Wir sehen in Fabian Maasch eine herausragende Persönlichkeit, vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und freuen uns darauf, gemeinsam Chur Tourismus erfolgreich in die Zukunft zu führen.»