Regionalflughafen Samedan wird teurer

Die Steuerungsgruppe für das Projekt Regionalflughafen Samedan hat in den letzten zwei Monaten umfangreiche Abklärungen rund um die Erweiterung und Modernisierung des Regionalflughafens (RFS) getroffen. «Ziel war es, die Bedürfnisse aller Interessensgruppen zu aktualisieren und eine für alle vertretbare, zukunftsfähige Lösung für die Entwicklung des RFS zu finden», heisst es in einer Medienmitteilung. Nun hat die Steuerungsgruppe ihre Empfehlungen an die Flughafenkonferenz formuliert. Diese beinhalten vor allem zwei Punkte: eine Redimensionierung und ein etappiertes Vorgehen.