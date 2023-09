Disentiser Bahnen stocken Kapital um 7,5 Millionen Franken auf

Was ebenfalls aus der Bilanz ersichtlich ist: Mit dem Ergebnis des Geschäftsjahres 2022/23 steigt der Bilanzverlust der Gesellschaft von 4,6 auf neu 6,4 Millionen Franken an; er soll an der ordentlichen Generalversammlung auf die neue Rechnung vorgetragen werden. Im vergangenen Sommer sei das passiert, was er erwartet habe, bilanziert Verwaltungsratspräsident Marcus Weber in seinem Jahresbericht: «Der Gast ist wieder Richtung Süden gezogen.» In der Folge seien die Umsätze sowohl in der Gastronomie als auch in der Hotellerie um rund eine Million Franken eingebrochen.