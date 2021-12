Nach Rettung der Seidendruckerei: Mit neuem Elan in die Zukunft

Hinter der grauen und unscheinbaren Fassade der Fabrikhalle an der Linth in Mitlödi verbirgt sich eine Welt voller Farben. Auf einer 30 Meter langen Maschine wird Baumwollstoff mit afrikanischen Mustern bedruckt. Die vorne abgerollte Stoffbahn fährt gut eineinhalb Meter vor, die hintereinander gereihten Druckrahmen senken sich gleichzeitig, die Rakel (lange Schaber) streichen die Farben durch die offenen Stellen in den Drucksieben. Gemeinsam heben sich alle Rahmen wieder und die immer bunter werdende Stoffbahn rückt wieder eineinhalb Meter vor.