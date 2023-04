Der Mann aus Prag, der den Anfang macht

«Solche Leute», meint der Rheinwaldner Baukommissionspräsident Martin Trepp, «haben wir viel zu wenige.» Leute, die Mut beweisen und eine in einem wakkerpreisgekrönten Dorf zudem nicht ganz einfache bauliche Herausforderung annehmen würden. Was hier entstehe, könne ein «Leuchtturm» werden; «Splügen braucht so etwas.» Was Trepp sagt, ist auf den Mann gemünzt, der gegenwärtig als grosse Hoffnung für das Rheinwald und seinen wichtigsten Tourismusort gilt: Jan Michal.