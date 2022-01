Migros Ostschweiz kann Umsätze halten

Die 113 Ostschweizer Supermärkte – darunter zwei neue Filialen in Samedan und Winterthur Dättnau – erzielten einen Umsatz von 1,99 Milliarden Franken, was einem Plus von rund 0,7 Prozent zum Vorjahr entspricht. Der Fokus auf regionale Sortimente sowie der Ausbau und die Modernisierung des Filialnetzes seien bei den Kundinnen und Kunden sehr gut angekommen, wird Migros-Ostschweiz-Chef Peter Diethelm in der Mitteilung zitiert.