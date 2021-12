Michael Roth verlässt Engadiner Kraftwerke und geht zu Repower

Michael Roth verlässt nach acht Jahren Amtszeit die Engadiner Kraftwerke AG (EKW). Das teilen die EKW in einer Mitteilung mit. Roth habe bei zahlreichen Grossprojekten wie der Neubau des Gemeinschaftskraftwerks oder auch bei der Sanierung der Stauanlage Punt dal Gall mitgewirkt. Bei Repower wird der Samadner für den Geschäftsbereich «Produktion und Netz» verantwortlich sein. Laut Repower AG tritt nebst Roth neu auch Dario Castagnoli dem Unternehmen bei. Castagnoli wird den Bereich «Trading und IT» leiten. Bis zu seinem Amtsantritt wird Castagnoli zusammen mit seiner Familie von Barcelona in die Valposchiavo ziehen. Die Repower AG freut sich laut er Mitteilung auf ihre beiden neuen Mitglieder: «Es ist mir eine grosse Freude und Ehre, dass wir unsere Geschäftsleitung mit zwei fachlich herausragenden und sehr erfahrenen Persönlichkeiten verstärken können», so der CEO Roland Leuenberger. (so)