Bündner Hoteliers mit solidem Winter-Buchungsstand

Steigen dürften aber nicht nur die Logiernächtezahlen, sondern auch die Übernachtungspreise in der Bündner Hotellerie. Gemäss Blitzumfrage wird für die Wintersaison 2023/24 mit einer durchschnittlichen Preiserhöhung um knapp fünf Prozent gerechnet. Weiterhin seien die Hoteliers mit steigenden Kosten konfrontiert, was sich auf die Zimmerpreise auswirke, schreibt Hotelleriesuisse Graubünden. In einzelnen Destinationen – insbesondere in jenen, die eher auf internationale Gäste ausgerichtet sind – steigen die Preise sogar um bis zu neun Prozent. Dabei handle es sich um einen verzögerten Nachholeffekt, da im Nachgang der Coronapandemie Preiserhöhungen regional unterschiedlich rasch umgesetzt werden konnten, heisst es dazu weiter.