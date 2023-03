Bei Raiffeisen läuft es wie am Schnürchen

Sowohl finanziell als auch strategisch sei 2022 für Raiffeisen ein äusserst erfolgreiches Jahr gewesen, meinte Heinz Huber, CEO der genossenschaftlich organisierten Bankengruppe, am Donnerstag anlässlich der Bilanzmedienkonferenz in Zürich. Raiffeisen Schweiz konnte sich denn auch hinter den beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse klar als dritte Kraft auf dem Schweizer Bankenmarkt behaupten. Ja, die Marktposition in einzelnen Geschäftsbereichen sogar verbessern. Als Schlüssel zum Erfolg ortete Huber die Nähe zu den Kundinnen und Kunden.