Medizinische Zusammenarbeit auf hohem Niveau

Die Universitätsklinik Balgrist (Zürich) und das Spital Davos planen eine Zusammenarbeit in den Disziplinen Sport- und Präventionsmedizin, Prähabilitation und Wirbelsäulenmedizin. Das gaben die beiden Einrichtungen am Donnerstag in einer gemeinsamen Medienmitteilung bekannt. Man ergänze sich bei diesen drei Fachbereichen in idealer Weise, durch die Kooperation würden bestehende Angebote sowie die Forschung an beiden Kliniken gestärkt.