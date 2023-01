Vom Fördern und Fordern an der Dreikönigstagung des Verlegerverbandes

Bald ein Jahr ist es her: Am 13. Februar 2022 lehnte eine Mehrheit von knapp 55 Prozent der Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger das sogenannte Medienpaket an der Urne ab. Mit diesem hätte der Bund den Schweizer Medienhäusern finanziell stärker unter die Arme greifen sollen. Seither gilt in Sachen Medienförderung der Status quo, doch die strukturellen Probleme der Branche bleiben: Die Werbeeinnahmen liegen deutlich unter dem Niveau vor der Coronapandemie, und auch die Einnahmen aus den Aboverkäufen sind in der Tendenz rückläufig.