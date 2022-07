Matratze oder Bankkonto: Wo Schweizer ihr Geld anlegen

Mit dem Geldanlegen ist es in diesem Jahr so eine Sache. Bei vielen Anlageklassen geht es nur in eine Richtung: nämlich steil abwärts. Ob am Aktienmarkt, wo der Schweizer Leitindex SMI seit Anfang Jahr rund 15 Prozent verloren hat, beim Gold, wo der Preis für eine Feinunze aktuell knapp sechs Prozent im Minus notiert, oder bei den Kryptowährungen, wo etwa der Bitcoin seit Jahresbeginn sogar um über 50 Prozent eingebrochen ist. Vergleichsweise gut gefahren im Jahr 2022 sind Schweizerinnen und Schweizer, die ihr Geld auf dem Bankkonto oder daheim unter der Matratze aufbewahren.