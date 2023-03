Netstal macht Maschinen effizienter

Die Firma Netstal in Näfels stellt Spritzgiessmaschinen her. Ihre sogenannten hybriden Maschinen werden teils elektrisch, teils hydraulisch angetrieben. Bei diesen ist das Hydrauliksystem auf einen Betriebsdruck von maximal 250 Bar ausgelegt, um Lastspitzen problemlos zu bewältigen, wie die Firma in einer Medienmitteilung schreibt. Je nach Anwendung würde aber auch ein geringerer Druck genügen. Hier setze man an, passe nun neu den Systemdruck automatisch an und mache die Maschinen noch effizienter.