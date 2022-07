Macron stärkt mit Milliarden die Kaufkraft der Franzosen

Die französische Staatskasse leidet nicht minder. Die neuen Massnahmen dieser Woche beziffern sich auf weitere 20 Milliarden Euro. Macht in weniger als einem Jahr 40 Milliarden. Macrons Versprechen, das Haushaltsdefizit in diesem Jahr auf 5 Prozent zu beschränken, erscheint dem französischen Rechnungshof schon jetzt illusorisch. Der Präsident hat sich seit seiner ersten Wahl von 2017 als unfähig erwiesen, die öffentlichen Finanzen auch nur ansatzweise in den Griff zu kriegen. Unter ihm ist die Staatsschuld von weniger als 100 auf 115 Prozent geklettert – in absoluten Zahlen: Der französische Staat hat gegenüber Dritten Verbindlichkeiten in Höhe von 2900 Milliarden Euro. Das ist mehr als in Italien. Und bei den Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank dürfte sich das bald rächen. Macron muss in Frankfurt vielleicht bald selber um Almosen betteln.