Mindestens 154 Millionen Franken vom Techriesen Google

Mit dem sogenannten Leistungsschutzrecht wollen die Verleger in der Schweiz an die Geldtöpfe der grossen amerikanischen Techgiganten Google und Meta. Diese nutzen journalistische Nachrichten von Schweizer Medienhäusern – und generieren auf diese Weise lukrative Werbung und damit Umsatz. Von «Nachrichten zum Nulltarif» sprach Verlegerpräsident Andrea Masüger Anfang Januar an der Dreikönigstagung der Verleger in Zürich. Das soll sich nun allerdings ändern, wie bereits in den europäischen Nachbarländern geschehen.