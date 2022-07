Kühle Regentropfen für heisse Sommertage

An der Bahnhofstrasse und Poststrasse sorgen seit Dienstag zwei Sprühduschen für eine Abkühlung an heissen Sommertagen. Die beiden Duschen sollen die Hitze erträglicher machen und für gute Stimmung sorgen, wie aus einer Mitteilung der Stadt Chur hervorgeht. Die Sprühduschen seien täglich ab dem späten Vormittag bis 18.30 Uhr in Betrieb und seien so installiert, dass sie wahlweise genutzt oder umgangen werden könnten. Stadträtin Sandra Maissen meint dazu: «Im letzten Jahr sind die Sprühduschen sehr gut angekommen. Wir haben die Provisorien dieses Jahr noch etwas optimiert». Anstelle der Übergangslösung mit Baulatten kommen die diesjährigen Sprühduschen in einem Churer Kleid daher. Was aber bleibe, sei der Spass und die rasche Abkühlung.