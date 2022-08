Kräftiger Umsatzsprung bei der Madrisabahn

Nach dem pandemiebedingten Umsatzrückgang im Berichtsjahr 2020/21 geht es bei der Klosters-Madrisa Bergbahnen AG wieder aufwärts. Und zwar ziemlich steil. Das zeigen die Zahlen im Geschäftsbericht 2021/22, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Man blicke auf ein erfreuliches Geschäftsjahr zurück, welches durch ein gutes operatives Ergebnis in einem immer noch anspruchsvollen Umfeld geprägt gewesen sei, schreibt Madrisa-Verwaltungsratspräsident Veit de Maddalena in seinem Vorwort zum Jahresbericht. Die Coronapandemie habe das Unternehmen weiterhin beschäftigt.