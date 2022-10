Konkurse besonders in der Bau- und Gastrobranche gestiegen

Im dritten Quartal dieses Jahres haben die Firmenkonkurse in der ganzen Schweiz stark zugenommen – um 19,1 Prozent. Die Firmen in Graubünden gehen sogar reihenweise Konkurs. Zumindest, wenn man der entsprechenden Studie der Zürcher Firma Crif AG Glauben schenkt. So sind gemäss dieser die Firmenkonkurse im dritten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum selben Zeitraum 2021 in Graubünden um fast 78 Prozent angestiegen.