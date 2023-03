Ein Spielball der Märkte

24 Prozent runter und am nächsten Tag wieder 20 Prozent rauf: Die Bewertung der Grossbank Credit Suisse an der Börse kann derzeit innert Stunden um Hunderte Millionen Franken schwanken. Das ist irrational. Das ist verrückt. Und es zeigt drei Dinge. Erstens: Der Absturz der CS-Aktie – und in weit kleinerem Umfang auch jener anderer Finanztitel – lässt sich primär mit der Psychologie an den Märkten begründen. Heisst: mit der Angst der hypernervösen Anlegerinnen und Anleger vor einer neuen weltweiten Finanzkrise.