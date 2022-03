Klimastreik für nachhaltiges Bauen

Anlässlich des 10. Internationalen Klimastreiks am Freitag haben in Graubünden über hundert Personen demonstriert. Den Anfang machten am Mittag ein Dutzend junge Erwachsene in Davos. Gegen Abend seien rund 120 Demonstrierende durch die Churer Altstadt marschiert, so schreibt es die SDA-Agentur. Sie präsentierten dabei ein neues Format, worin sie klimaneutrales Bauen forderten.