KHR berechnet Tarife für Elektromobilität neu

Daniel Böck, Besitzer eines Mehrfamilienhauses in Sils im Domleschg, traute seinen Augen kaum, als er Ende 2021 die Abrechnung der Kraftwerke Hinterrhein AG (KHR) für das Laden eines Elektroautos in seiner Tiefgarage erhielt: Für die zwischen September und Dezember verbrauchten 248 Kilowattstunden (kWh) wurden ihm 872,95 Franken in Rechnung gestellt. Das könne nicht rechtens sein, so schien es Böck.