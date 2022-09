«Kein Grund zur Panik»

Wie der Regierungsrat Andrea Bettiga an der letzten Landratssitzung angekündigt hatte, ist in Glarus zur Energiemangellage, die im Winter drohen könnte, nun ein Stab eingesetzt worden. «Der Teilstab Energiemangellage trifft Vorbereitungen für eine Gas- und Strommangellage im Kanton Glarus und stellt die Kommunikation gegenüber der Öffentlichkeit sicher», steht in einer Mitteilung. Geleitet werde dieser Teilstab von Regierungsrat Kaspar Becker. Dieser erklärte auf Anfrage unter anderem, dass der Teilstab auch bereits aktiv geworden sei.