Der Traum vom eigenen Hof erfüllt sich immer seltener

Die Schülerzahl an der Landwirtschaftlichen Schule Plantahof in Landquart habe in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen, sagt Sandro Michael, Geschäftsführer beim Bündner Bauernverband. «Das ist natürlich sehr erfreulich.» Hatten im Schuljahr 2012/13 insgesamt 94 junge Bäuerinnen und Bauern die Berufsschule mit einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis abgeschlossen, waren es im Schuljahr 2021/22 total 116 Frauen und Männer.