Kantonsspital Graubünden hält an Standort Walenstadt fest

Das Kantonsspital Graubünden (KSGR) will in Walenstadt ab Januar 2023 einen eigenen Standort betreiben. Vorgesehen sind stationäre und ambulante Angebote in der Chirurgie (Viszeral- und Unfallchirurgie), Orthopädie, Allgemeinmedizin, Akutgeriatrie, Palliative Care, Dialyse und in der allgemeinen Frauenmedizin (ohne stationäre Geburtshilfe). Das geht aus einer Mitteilung des KSGR hervor.