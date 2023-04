Intensivpflege für Neugeborene droht nach Zürich ausgelagert zu werden

Das Kantonsspital Graubünden (KSGR) befürchtet, in Zukunft zahlreiche Spezialbehandlungen und -operationen nicht mehr anbieten zu können. Grund dafür sind die Vorschläge der Plenarversammlung der Interkantonalen Vereinbarung über die hoch spezialisierte Medizin (IVHSM), wie Martin Schmid, Präsident des KSGR-Stiftungsrats sowie Bündner FDP-Ständerat, anlässlich der Jahresmedienkonferenz am Mittwoch in Chur erklärte. Das kantonsübergreifende Gremium der IVHSM wolle in verschiedenen Bereichen die Mindestfallzahlen für Behandlungen und Operationen erhöhen.