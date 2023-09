Diese Entlastung der Pflegekräfte soll fast drei Millionen Franken kosten

Die Regierung gewährt der Stiftung Kantonsspital Graubünden einen Kantonsbeitrag von 910’000 Franken für das Digitalprojekt «Effizienzgewinn in der Pflege mit Aufgabenmanagement» im Rahmen des Gesetzes zur Förderung der digitalen Transformation in Graubünden. Das teilt die Standeskanzlei des Kantons Graubünden in einer Medienmitteilung mit. Die anrechenbaren Investition- und Betriebskosten des Projekts betragen rund 2,82 Millionen Franken.