Kantonsspital Graubünden blickt zufrieden auf das vergangene Jahr

Das Kantonsspital Graubünden hat auf das Geschäftsjahr 2021 zurückgeblickt und Bilanz gezogen. Wie es in einer entsprechenden Medienmitteilung vom Donnerstag heisst, hat das Kantonsspital Graubünden im Jahr 2021 einen Betriebsertrag von 412 Millionen Franken erwirtschaftet. Das sind 46 Millionen Franken mehr als noch im ersten Pandemiejahr 2020. Gestiegen sind auch Personal- und Sachaufwand und zwar um 30 Millionen Franken auf 382,4 Millionen Franken. In diesen Werten enthalten sind auch die Erträge und Aufwände der Klinik Gut AG, die das Kantonsspital Graubünden im November vergangenen Jahres übernommen hatte. Auf Stufe Gewinn resultierte ein Betriebsergebnis (Ebitda) von knapp 30 Millionen Franken. Das ist mehr als doppelt so viel wie noch im Vorjahr und nahe an den Betriebsergebnissen vor der Pandemie.