Der GLKB-Bancomat in Mollis verschwindet schon bald

Das Automatennetz in Glarus Nord sei aber weiterhin dicht, so die GLKB. Automaten der Bank gibt es auch noch beim Kreisel in Näfels, beim Feuerwehrlokal Oberurnen, bei der GLKB-Filiale in NIederurnen, beim Migros in Niederurnen und bei der Autobahnraststätte Glarnerland. (eing)