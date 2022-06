Kanton hat mehr Aktien von Repower

Wie die Axpo in einer Medienmitteilung schreibt, hat sich das Unternehmen von seiner Minderheitsbeteiligung an der Repower AG getrennt. Bisher hielt Axpo 12,69 Prozent der Repower-Aktien. Diese Beteiligung geht an den Kanton Graubünden und die beiden anderen sogenannten Ankeraktionäre von Repower: die EKZ und die UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.