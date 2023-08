Am Bundesgericht wird um ein Davoser Personalhaus gestritten

Auch wenn noch hochsommerliche Temperaturen vorherrschen, der kommende Winter macht sich bereits bemerkbar. Und das wirtschaftlich problembehaftet. So suchen in Davos einige Arbeitgeber händeringend nach Wohnungen für ihr Saisonpersonal. Dieses wiederum versucht, teils auf eigene Faust, auch über Anzeigen in sozialen Medien, irgendwie zu einem Zimmer in der Alpenstadt zu kommen. Es ist kein leichtes Unterfangen.