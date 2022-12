Zwei grosse Hotels stehen zum Verkauf

Seit 1991 führt die Hotelgesellschaft Robinson Club GmbH ein Hotel in Arosa mit insgesamt 134 Einzel- und Doppel­zimmern sowie einem Personalhaus für 67 Mitarbeitende. Nun wird das Hotel «aufgrund des auslaufenden Vertrages mit dem Betreiber» verkauft, wie das Wirtschaftsmagazin «Deal» informiert.

Auch das historische «Schweizerhof» in Vulpera steht zum Verkauf. Eigentümerin ist die niederländische LMEY Investments. Das Hotel verfügt über insgesamt 128 Gästezimmer, zwei Restaurants mit 345 Sitzplätzen, eine Lobby-Bar, einen Nachtclub sowie ein Personalhaus für 70 Mitarbeitende. Verkauft wird das Hotel auf betreiberfreier Basis. «Es eignet sich bestens für alternative Nutzungen, zum Beispiel im Gesundheitsbereich», heisst es in der Beschreibung.

Für den Verkauf beider Objekte ist Christie & Co. in München zuständig. Die Objekte sind als Einzel- oder auch Portfoliotransaktion mit weiteren Häusern in Österreich erwerbbar. «Mit den beiden Hotels haben Interessenten die Möglichkeit, in Top Value-Add-Produkte zu investieren und durch eine Repositionierung nachhaltig, deutlich gesteigerte Erträge zu realisieren», so Miguel Sauter, Consultant Investment & Letting bei Christie & Co. (red)