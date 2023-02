Die Kantonalbank wächst weiter

Die Glarner Kantonalbank spricht in einer Medienmitteilung von einem «guten Jahresergebnis 2022». Betriebsertrag, Reingewinn und Bilanzsumme sind gewachsen. Als Dividende wird der Generalversammlung 1,1 Franken pro Aktie beantragt. Dies ist gleich viel wie in den vergangenen Jahren. Weil die Zahl der Aktien durch die Wandlung von Darlehen von andern Kantonalbanken um zwei Millionen zugenommen hat, steigt die Summe aber um 2,2 Millionen Franken an. Total werden 14,9 Millionen Franken an Dividenden ausgeschüttet.