Neue Zentren und Verlust: PDGR ziehen Bilanz von 2022

Am 1. Januar des vergangenen Jahres öffnete das erste der drei Zentren seine Türen in Ilanz. Im Juli folgte dann die Inbetriebnahme des zweiten Zentrums in Davos, welches die bisherigen PDGR-Standorte Ambulanter Psychiatrischer Dienst Prättigau-Davos, Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik Davos und die Regionalstelle Davos der Kinder- und Jugendpsychiatrie zusammenfasst. Ebenfalls im Sommer startete der Betrieb des Psychiatriezentrums Engadin/Südbünden in St. Moritz.