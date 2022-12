«Die Steuerverwaltung Graubünden hat einen super Job gemacht»

In der Dezembersession 2021 des Grossen Rates wurde bekannt, dass Unternehmer und Investor Remo Stoffel all seine Steuerschulden beim Kanton Graubünden bezahlt hat. Gut ein Jahr später blickt Stoffel im Interview zurück auf die jahrelangen Auseinandersetzungen – aber auch nach vorn. So verrät er, ob er in Vals Ausbaupläne hegt.