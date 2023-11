Christoph Ingenhoven: «Wo ist der zentrale Ort in St. Moritz?»

Das Engadin ist reizvoll für Architekten. Auch für Christoph Ingenhoven. Der Düsseldorfer und sein Architekturbüro sind weltberühmt für nachhaltige Grossprojekte in Städten wie Singapur, München, Tokio und Sydney. Nun baut er die neue Klinik Gut in St. Moritz. Was reizt ihn am Engadin? Was ist hier im Tal anders als in den Metropolen? Und was hält er von der Überbauung des Serletta-Hangs in St. Moritz? Das verrät er in einem exklusiven Interview.