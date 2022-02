Integra ist weiterhin auf Erfolgskurs

Seit über zehn Jahren hält die Wachstumsphase von Integra Biosciences AG bereits an. Der Umsatz wuchs in dieser Zeit durchschnittlich um 18 Prozent pro Jahr. Nach dem Rekordjahr 2020 mit einem Plus von 73 Prozent konnte Integra den Umsatz erneut steigern, wie die Herstellerin von Laborgeräten und Pipetten mit Sitz in Zizers und Hudson (USA) in einer Medienmitteilung schreibt. So wuchs der Umsatz im vergangenen Jahr um 46 Prozent auf 191 Millionen Schweizer Franken. Er hat sich demnach in den letzten zwei Jahren mehr als verdoppelt.