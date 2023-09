Bei Pradella wird das Innufer saniert

Bis 2025 werden die Sanierungsarbeiten am Innufer bei Pradella dauern, die die Engadiner Kraftwerke AG (EKW) für fünf Millionen Franken in Angriff nimmt. Dies sei nötig, weil das Hochwasser vom 12. Juni 2019 zu Erosionen im Uferbereich und zu einer Hebung der Flusssohle geführt habe, schreibt die EKW in einer Mitteilung. Mit einer Sanierung werde man die Stabilität des Ausgleichsbeckens Pradella sichern und die EKW-Anlagen vor einem möglichen Hochwasser schützen.