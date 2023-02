Chur Tourismus zieht vom Bahnhof an die Bahnhofstrasse

Chur Tourismus hat einen neuen Standort für ihre Gästebesuche gefunden, wie es in einer Mitteilung heisst. Die touristische Anlaufstelle ist ab Frühling im Stadtzentrum an der Bahnhofstrasse 32 zu finden. Grund dafür seien die Umbauarbeiten am jetzigen Standort in der Churer Bahnhofunterführung.

Eine dauerhafte Lösung

«Wir von Chur Tourismus finden den neuen Standort ideal für die Gästebetreuung und bezeichnen diesen als Premiumstandort», werden die Verantwortlichen in der Medienmitteilung zitiert. Man sehe verschiedene Synergien mit dem Vermieter Manor und passe die Öffnungszeiten an diejenigen des Kaufhauses an – deshalb könnte dies eine dauerhafte Lösung für die Kundenkontakte werden.

Geplant seien moderne Arbeitsplätze und ein offener Kundenschalter. Der neue Standort bilde die Grundlage für die Weiterentwicklung von Chur Tourismus zur Förderung von Tourismus und Freizeit. Damit könne Chur Tourismus seinen Partnern eine attraktive Plattform für die Kommunikation und den Vertrieb ihrer Produkte bieten. (red)

Das Backoffice der Tourismusorganisation mit der Führung und acht Mitarbeitenden bleibe am heutigen Standort am Bahnhof. Der Umzug vom Bahnhof zur Bahnhofstrasse ist im April vorgesehen und die Eröffnung der neuen Gästeinformation von Chur Tourismus ist auf den 1. Mai geplant.